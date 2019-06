Demcsák Zsuzsa titokban ment férjhez (FOTÓ)

A házasságáról szóló hírek nemrég keltek szárnyra. Sokat posztolt az ázsiai útról, egy olyan videót is feltett az Instagramra, amin látható, hogy karikagyűrűt visel.

Most megerősítette a frigyéről szóló információkat maga Demcsák is. Szerelméről a Story magazinnak beszélt:



„Srí Lankán ismerkedtünk meg még a forgatás elején. Akkor volt az a hosszabb leállás, amit megírtak az újságok. Több mint két hét üresjáratunk volt, felfüggesztették a forgatási engedélyünket, mi pedig vártunk, hogy mi lesz a sorsunk. Egy vacsorán találkoztunk, ő is a produkció kapcsán volt ott”.

Párját Krishannak hívják és 36 éves, Demcsák 40. A műsorvezető gyemekei csak utólag tudták meg, mi történt. A férfi kijelentette, hogy azt szeretné, hogy Zsuzsa gyermekei fogadják el őt, sőt az i s kiderült, hogy Magyarországra költözik.

"Már a legelejétől éreztük, hogy minket egymásnak teremtett a sors, de ezt leginkább ő tudta. Én magam csak annyit éreztem, hogy nélküle kevesebb vagyok. Nem voltam abban a helyzetben, hogy felmérjem a pillanatot. Egészen addig, amíg ki nem mondta, hogy ő a férjem. Amikor ezt megtette, megállt a levegő"

"Minden nap és pillanatban elmondja, hogy én vagyok a felesége. És így is kell viselkednem. Ő egyértelmű és őszinte. Elmondja, hogy mit szeret és mit akar. Ez pedig én vagyok és a gyerekeim"

– jelentette ki a Demcsák.

via Blikk/Bors