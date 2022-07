Curtis a Majkával közös munkáról: Eljön a pillanat, mikor rádöbbensz, hogy átvertek, kihasználtak

A rapper azt mondja, prózai oka volt ennek: „Fontos tisztáznom már az elején, hogy három éve nem nyúltam kábítószerhez!”.

"Majkával 12 évig dolgoztunk együtt, az első balhénk után három évvel ő hívott vissza, ő keresett meg engem. Természetes, hogy voltak bennem kétségek, nem múlt el nyomtalanul, ami történt, voltak nézeteltéréseink. Jó néhány dologban nem értettünk egyet. Amikor megbeszéltük Petivel, hogy újra összeállunk, lefektettünk néhány szabályt, alapvetéseket, de végül ezek egyike sem teljesült. Aztán amikor hétről hétre azzal szembesülsz, hogy semmi nem valósul meg abból, amit szeretnél, és folyamatosan bántják a lelked, ezt jogosan érzed igazságtalannak. És egyszer csak eljön a pillanat, amikor rádöbbensz, hogy átvertek, kihasználtak, és ez gyűlik, egyre csak gyűlik benned."

Azt mondja, hosszú éveken át második ember volt, szerinte „itt volt az ideje, hogy szétváljanak”.

"Az őszinte igazság az, hogy lelkileg és fizikailag is belefáradtam ebbe az egészbe. Hullámvölgybe kerültem. És nálam ilyen a mélypont, amikor eltűnök a térképről, mert nem akarom, hogy mások is lássák a nehézségeimet és a lelki vívódásaimat. Kerülöm a konfliktusokat, inkább egyszerűen elmenekülök. Ez történt akkor is. Bezárkóztam. A barátnőmön kívül senkivel sem beszélek, de még tőle is távolságot tartok ilyenkor."

Azt mondja, gyerekkori traumák is bántják: „Szeretném újra hangsúlyozni, ez nem a kábítószer. Egyszerűen vannak bennem gyerekkori traumák, sérelmek, feldolgozatlan események, amelyek időnként előjönnek. Mostanában a családomat is sok fájdalom érte a testvérem miatt, szóval ezeket nem tudtam még feldolgozni”.



(via24.hu/Bors)