Curtis feleségül vette szerelmét (FOTÓ)

Curtis az elvonó után jó útra lépett, rengeteget változott. Ez annak is köszönhető, hogy úton van szerelmével közös gyermeke.

Az újdonsült házaspár az Instagramon osztott meg egy képet az esküvőről.

Tavaly kérte meg Curtis Kriszti kezét egy nyaraláson. Nem sokkal ezután a rapper belemerült a drogozásba, idén, év elején vonult be az elvonóra. A szerelmesek most nagyon boldogok, s nemsokára világra jön kisfiuk is.

viaNők Lapja Café