CUKI: Sokan szívesen ébrednének ilyen szép látványra (VIDEÓ)

Most, hogy beborult az ég és sok helyen eleredt az eső, az emberek kicsit elkedvetlenednek. Ilyenkor a munka is nehezebben megy, sokan már számolják a perceket, hogy mikor mehetnek haza, és burkolózhatnak be egy pokrócba, hogy élvezhessék otthonuk melegét forró teát kortyolgatva.