Csontváry Kosztka Tivadar egyik festményén egy rémisztő dolgot fedeztek fel - az ördög arcképét (FOTÓ)

A festmény titkát a szerző halála után fedezték fel, és egy egyszerű technikában rejlik. Annyit kell tenni, hogy helyezzük a tükröt a vászon közepére, és azonnal két különböző arcot fogunk látni.

Az 1902-ben készült festményen tehát egy kedves, öreg imádkozó férfi arcát látjuk, de a tükör segítségével egy vörös arcú ördögöt pillantunk meg

– írja a CreativeBloq.

Csontváry Kosztka Tivadar – Old Fisherman (1902)



