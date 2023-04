Csodás felhő jelent meg az égen - úgy nézett ki, mint egy ufó (FOTÓ)

A meteorológusok szerint az ilyen felhők előfordulása nem annyira kivételes, de az atipikus szivárványszínük érdekesebb.

A felhő formája egy sálra emlékeztet, irizáló színe pedig a diffrakciónak köszönhető, amely jelenség akkor fordul elő, amikor vízcseppek vagy kis jégkristályok szórják szét a napfényt. Ez a képződmény csak nagyon rövid ideig látható az égen, és általában esős napokon jelenik meg, amelyeket zivatarok kísérnek. A szivárványnak tűnő pileus még különlegesebb, és sok embert meglepett a hihetetlen jelenség.

Rainbow colored scarf cloud over Haikou city in China looks straight out of a sci-fi movie when the sky gets lit up in bright colours during the descent of an alien spaceship. pic.twitter.com/fCOA3WpKiG