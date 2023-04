Csatornafedélbe szorult mókust szabadítottak ki a a tűzoltók (FOTÓ)

A tűzoltókat hétfőn egy gyalogos riasztotta Dortmundban a bajba került vörös mókus miatt, amelynek a feje az úttest egy csatornafedelébe szorult. A járókelő egy sállal takarta be a mókus fejét, hogy megnyugodjon, amíg a segítség megérkezik.

A tűzoltók előbb kiemelték a csatornafedelet, aztán óvatosan kiszabadították a rágcsálót. Elmondásuk szerint nem volt könnyű dolguk, mert a riadt állat "nem volt együttműködő".

Firefighters freed a red squirrel that was stuck in a manhole cover in the German city of Dortmund. They described the animal as "uncooperative." https://t.co/yFkG9teeCP