Családapaként kampányol, "olimpikonként" teljesít egy szőkével a győri fideszes polgármester a róla közölt pajzán fotón!

A blogszerző a politikusról és a vele baráti viszonyban álló ismert helyi ügyvédről, Rákosfalvy Zoltánról súlyos vádakat fogalmazott meg az elmúlt napokban - írja az Index.hu.

Az Index közlése szerint a poszt írója annyit fűzött a képhez – amelybe egy másik, fekete hajú nő is belelóg, nem lehetetlen, hogy a képet is ő csinálta –, hogy gondolkodjon el mindenki, miből futja Borkainak ilyen legalább 15 millió forintos bulikra, valamint hozzátette, hogy holnap folytatja, és „még több akciót” ígért.

Egy korábbi posztban közölt fotókon a politikus és ügyvédtársa egy hajón mulat lányok – a szerző állítása szerint prostituáltak – társaságában. Az Index által idézett blog szerint egy horvát hajókiruccanásról van szó, amit részletesen dokumentált, és azt írta, hogy ezeket a részleteket folyamatosan meg is osztja a nyilvánossággal. Írt arról is, hogy az utazás résztvevői szexeltek és kábítószert fogyasztottak, most az előbbit fotóval is alátámasztotta.

A politikust támadó blog a hajókirándulás mellett korrupcióval és más bűncselekményekkel is vádolta a politikus és az ügyvédet, de konkrét bizonyítékokat nem közölt.

Az Index már a korábbi posztot követően is megkereste Borkai Zsoltot, valamint Rákosfalvy Zoltánt, előbbi egyáltalán nem reagált, míg utóbbi mindössze annyit közölt, hogy ellenzéki kampánycirkuszról és hazugságokról van szó. A szombati, elég konkrét fotót követően az Index ismét megpróbálta elérni Borkait telefonon, sms-ben és emailben is, valamint titkárnőjén keresztül, de egyik módszer sem vált be.

(Index/parameter)