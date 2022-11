A család otthona egy körforgalom közepén van - semmi pénzért sem szeretnének elköltözni onnan (FOTÓK)

Teszik ezt annak ellenére, hogy a hatóságok előre közölték velük az elkerülő út építésének tervét. A házban lakók szerint nincs olyan ok, ami miatt muszáj lenne távozniuk. Amint azonban a LADBible beszámolt, a körforgalom közepén való életnek megvannak a maga hátrányai a család szerint.

A Howatson család az 1960-as években költözött a Denbigh melletti bungalóba. Ekkor még nem épült körforgalom az ingatlan köré. Az 1970-es évek végén minden megváltozott, amikor a hatóságok előterjesztették a város új elkerülő útjának terveit, amely egy kétsávos kereszteződést is tartalmazott. Bár ez nem tette lehetővé a család számára, hogy engedélyt kapjon egy második ház építésére a fő bungaló mellett, úgy döntöttek, hogy maradnak.

A körforgalom 1980-ban készült el, és a Rhyl és Ruthin közötti útvonal csomópontja lett. Bár sok autó halad át a forgalmas szakaszon, ez nem akadályozta meg a családot abban, hogy a következő 42 évben az ingatlanban éljen.

