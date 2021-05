Csak beoltott férfival bújik ágyba Cicciolina

Cicciolina ugyanis annyira tart a vírustól, hogy az elmúlt egy évben teljesen felhagyott a hasonló találkozókkal.

Elmondása szerint ezen egy 35 éves fiatal férfi szeretne változtatni, aki saját magától ajánlotta fel, hogy papírokkal bizonyítaná milyen egészséges, mielőtt megejtenék a nagy találkozót, igaz, arra így sem kerülhetett sor.

"Van egy aranyos milánói fiú, de a kora miatt egyáltalán nem hozzám való. Régóta tetszek neki, még a könyvemet is megvásárolta, hogy közelebb kerüljön hozzám. A találkozás miatt eljött Rómába, együtt ebédeltünk, azóta is folyamatosan hív telefonon, és azt szeretné, ha én is meglátogatnám őt személyesen. Biztosan el akar csábítani!...Meghívott egy hotelba, ahol maximális kényeztetésben lett volna részem, de én kikosaraztam. Ő magától ajánlotta fel, hogy hoz nekem egy negatív tesztet is, ha ez szükséges ahhoz, hogy megadjam neki magam. Nem buta férfi, de visszakérdeztem, hogy a covid- vagy az AIDS-tesztre gondol. Az elmúlt egy évben az utóbbi csaknem feledésbe merült. Biztosan sokaknak vicces, pedig picit sem az, de én ágyba nem bújok negatív teszt vagy oltást igazoló dokumentum nélkül. Sajnos eljutottunk oda, hogy teszttel a kezünkben kell menni, ha valaki szerelmeskedni akar."