Cristiano Ronaldo lett a legjobban kereső híresség az Instagramon

A közösségi hálózatok ereje egyre nagyobb. Ezt bizonyítja az is, hogy híres emberek, akiket rajongók milliói követnek szerte a világon, pénzt kereshetnek (például) az Instagramnak köszönhetően - írja a Markíza .

Régiónkban ez az összeg több ezer euróban mozog. A világsztárok azonban jóval többet keresnek.

Ahogy Just Jared írja, Kylie Jenner reality-sztárt és influencert (több mint 397 millió követője van az Instagramon) és Dwayne The Rock Johnson színészt (kicsit rosszabbul áll, "csak" 387 millió követője van) Cristiano Ronaldo futballista letaszította a trónról. Nemcsak a követőinek köszönhetően - több mint 597 (!) millióan vannak - hanem egy Instagramon szponzorált posztja miatt is a legjobban fizetett híresség lett.

Kylie Jenner 1 835 000 dollárt (több mint 1,65 millió eurót) keres egyetlen szponzorált Instagram-bejegyzésért, Ronaldo bő 2 397 000 dollárt (több mint 2,15 millió eurót) „kanál” érte.

Markíza/para