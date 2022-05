A bűz, ami elűz: Folytonos szellentése miatt rúgták ki a Lyon focicsapatából a brazil focistát

A 34 éves középhátvéd a Lyon veterán vezéreként lépett pályára, de a Ligue 1-es szezon néhány meccse után Marcelo kiesett a kezdőcsapatból, januárban pedig végül kikerült a klubból.

Julien Laurens, az ESPN munkatársa szerint Marcelo "kiesett a lyoni első csapatból, mert folyamatosan szellentett és nevetett az öltözőben". Laurens hozzátette, hogy Marcelót egy szezon eleji vereség után megfegyelmezték, mert nevetett egyik csapattársa beszédén.

A L'Equipe francia újság egy másik jelentésében ugyanezt a pletykált okot ismertette Marcelo távozásával kapcsolatosan. Miközben a történetek körbejárták a közösségi médiát, a focista védekezésképp a Twitteren üzent:

Thanks to @lequipe, after a long time, I have to come back to @Twitter to deny all the allegations. Journalism nowadays is a joke!