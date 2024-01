A bűvésznőnek 52 chipet ültettek a testébe - többek között zárakat is ki tud nyitni velük

Vannak, akik bármit megetsznek annak érdekében, hogy kitűnjenek mások közül. Egyikük Anastasia Synn kanadai művész is, akinek akár 52 chipet ültettek be a testébe, aminek köszönhetően bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe - írja az Obkec .

Implantátumai több funkciót is ellátnak, többek között ki tudja nyitni a zárakat, fémtárgyak keresésében is segítenek, sőt, bűvésztrükköket is végre lehet hajtani velük.

Synn bűvészként, kaszkadőrként és testét chipek segítségével megváltoztató nőként vált híressé.

"Hivatalosan bejelenthetem, hogy nálam van a legtöbb beültetett technológiai eszköz a világon. Mivel ez olyasmi, amit még senki nem látott, új kategóriát kellett létrehozniuk"

- jegyezte meg közleményében.

A bűvész testében összesen 52 chipimplantátum van, köztük a legnagyobb mágnes, amelyet valaha emberbe műtöttek.

"Több mint 6 centiméter átmérőjű és 1,5 centiméter vastag"

- tette hozzá Synn.

Transhumanism: Anastasia Synn holds the record title for the most technological implants in the body - 52 total implants (Mayan End World 52-Year Cycle)https://t.co/mduVNrkirQ pic.twitter.com/jGhsNoXjjP SynCronus (@syncronus) December 17, 2023

A leggyakrabban használt implantátum azonban a testében a kezében lévő chip. Ezzel kinyithatja a ház bejárati ajtaját.

Implantátumainak nagyjából a fele mikrochip, amelyekkel programozni is tud. Olyan funkciókat kínálnak neki, amelyek fejlesztik érzékszerveit, mint például az érintés és a hallás. Az egyik segítségével egy hatodik érzéket is elsajátított, amellyel egyes készülékekben képes érzékelni az áramerősséget.

"Azt is meg tudom mondani, ha a mikrohullámú sütő túl sok sugárzást bocsát ki. Ilyenkor rezeg a kezem"

- mondta.

Synn azt mondta, hogy további eljárásokat tervez. Azt mondta, szeretne egy NFC szkennert a lábába, hogy segítsen neki bűvésztrükköket végrehajtani. Még csukott szemmel is képes volt végighúzni a kártyákat a lábán, és elolvasni a tartalmukat.

"A chip beszkenneli őket, elküldi ezeket az információkat a telefonomra, amely aztán továbbítja a hajdíszemre"

- magyarázta.

A bűvész bevallotta, hogy ezeknek a technikai dolgoknak is vannak negatívumai. Az implantátumokat rendszeresen ellenőriznie kell, mert felületükön olyan vegyi bevonatok találhatók, amelyek a chipek lebomlását hivatottak megakadályozni, ami komoly egészségügyi problémákhoz vezethet.

Obkec/para