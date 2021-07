Budapesten helyezték végső nyugalomra Gábor Zsazsa hamvait

Frédéric von Anhalt herceg, Gábor Zsazsa özvegye a Nemzeti Örökség Intézetével és a Magyar Hollywood Tanáccsal együttműködve hozta haza Amerikából a világhírű színésznő hamvait, hogy végakaratát teljesítve örök nyugalomra helyezzék a szülőföldjén. A művésznőnek 2016-ban Los Angelesben is rendeztek gyásszertartást.

Frédéric von Anhalt, a magyar származású hollywoodi sztár kilencedik férje a szertartáson mondott búcsúbeszédében hangsúlyozta: a szertartás nem temetés, hanem Gábor Zsazsa életének ünneplése, úgy, ahogy a színésznő szerette volna.

Az özvegy, aki 36 évig élt együtt a színésznővel, azt mondta: a leggyönyörűbb nő volt, aki elhagyta Magyarországot, de filmes pályafutása során soha nem felejtette el a hazáját.

Vándor Éva színésznő, Gábor Zsazsa magyar szinkronhangja úgy emlékezett az elhunytra, hogy ő volt az első igazi celeb, olyan magyar díva, akinek valóban összejött az amerikai álom.

"Szépségkirálynőként érkezett a 40-es években Hollywoodba, amit gyakorlatilag lehengerelt személyiségével, házasságaival. Ruhái, ékszerei és partijai szolgáltattak témát folyamatosan a lapok számára"

- emlékezett a színésznő, aki azt mondta, hogy Gábor Zsazsa életvidám, humoros és bátor díva volt, aki életében és halálában egyaránt teljes figyelmet követelt.

Bokor Balázs, a Magyar Hollywood Tanács elnöke búcsúbeszédében arról beszélt, hogy Gábor Zsazsa Facebook és Instagram nélkül vált celebbé. "Nem baj, ha nem igaz, csak beszéljenek rólam" - idézte a díva híres mondását.

Ma nem a celebről kell beszélnünk itt, hanem egy olyan emberről, aki magyarságát élete végéig megőrizte. Zsazsa a világot akarta látni, de mindig Magyarországra gondolt - fogalmazott Bokor Balázs.

Hozzátette: Gábor Zsazsa története nem fejeződik be azzal, hogy végső nyugalomra helyezik hamvait. A tanács fontosnak tartja, hogy a magyar gyökerű hollywoodiak emlékét megőrizzék és széles körben ismertté tegyék, így tervezik egy Gábor Zsazsa életéről szóló film elkészítését is.

Seszták Miklós országgyűlési képviselő legendás ikonnak nevezte Gábor Zsazsát, egy olyan dívának, aki életkedvével, magával ragadó személyiségével, humorával és eleganciájával nap mint nap elvarázsolta az embereket, és tökéletes példát mutatott, miként lehet valaki sikeres Hollywoodban magyarként.

Seszták Miklós hangsúlyozta azt is, hogy az Egyesült Államok filmgyártása és moziipara sokat köszönhet a magyaroknak, Gábor Zsazsának, George Cukornak, William Foxnak és a többieknek.

"Saját maguk tettek azért, hogy kitűnjenek álmaikkal, hogy bizonyítsák: a lehetetlen nem létezik"

- mondta. Kitért arra is, hogy ha a család beleegyezik, emlékszobrot és emlékszobát alakítanak ki Gábor Zsazsának Kisvárdán, a filmparkban.

Pintér Tibor színész, a Nemzeti Lovas Színház igazgatója fehér lovon érkezett a búcsúztatásra, ahol Frank Sinatra My Way című dalát adta elő. A megemlékezésen Bunyik Béla, a Los Angeles-i magyar filmfesztivál alapító elnök-igazgatója is beszédet mondott.

A beszédek után Frederic von Anhalt helyezte el Gábor Zsazsa hamvait a sírban. Az urna mellé tettek a színésznő kedvenc virágaiból, sárga rózsából fonott koszorút és egy rózsafüzért is.

A magyar származású, Golden Globe-díjas színésznő (eredeti nevén: Gábor Sári) azon kevés magyarok egyike, aki csillagot kapott a Hollywoodi hírességek sétányán. Karrierje 1936-ban indult, amikor elnyerte a Miss Hungary címet. Öt évvel később Amerikába költözött családjával, a színészi teljesítményének, szépségének, illetve botrányainak köszönhetően az egész világ megismerte a nevét. Gábor Zsazsa élete során kilencszer ment férjhez, utolsó házassága 1986-ban köttetett Frédéric von Anhalttal, aki haláláig mellette maradt. 2002-ben kezdett romlani az egészségi állapota, miután autóbalesetet szenvedett, melynek következtében részlegesen lebénult, és kerekesszékbe kényszerült. Túlélt egy öngyilkossági kísérletet és két agyvérzést, ám egyre gyakrabban szorult kórházi kezelésre. 2010 januárjában egy fertőzés miatt amputálták a jobb lábszárát. Halálát 2016. december 18-án hirtelen szívmegállás okozta.

