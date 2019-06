Brutál szexi kebelcsoda rohant be a BL-döntőn a pályára (FOTÓK)

Mint kiderült, egy bizonyos Kinsey Wolanskiról van szó, és már azt is tudni, mi állt a csinos hölgy performansza mögött. Kinsey ugyanis annak a Vitalij Zdoroveckijnek a barátnője, aki a 2014-es világbajnokság döntőjén rohant be a pályára, hogy reklámozza egy kicsit magát.



Fotó: Twitter

Zdoroveckij egy „YouTube-celeb”, aki nem túl visszafogott, vicces videóit reklámozta már 2014-ben is. Mivel az orosz férfit a világ összes stadionjából kitiltották, most kedvesét küldte be, hogy reklámozza a „Vitaly Uncensored” nevezetű pornóoldalt.

Azt nem tudni, hogy a reklám mennyire vált be, mindenesetre Kinsey Instagram-követőinek a száma egy éjszaka alatt 300 ezerről 1,6 millióra nőtt.

NSO.hu