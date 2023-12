Britney Spears megrémisztette a rajongóit: "Igazatok volt, baj van!"

- mondta Britney.

Az üzenetet a Szépség és a Szörnyeteg 1991-es klipje alá írta, ahol a narrátor hangja Adam herceg fantasztikus vadállattá alakulásáról mesél a közönségnek. Az elején Britney ezt írta:

„El tudjátok képzelni a 2007-es évet, amely három évig tartott, és senki sem tudott róla? Most már vége van, és nagyon szomorú vagyok ezek miatt az idők miatt! Furcsa, mert bár Instagramot használok, nem követem a közösségi médiát és a rajongói üzeneteket sem olvasom!”

– tette hozzá.

2007-ben Britney leborotválta a haját, majd röviddel ezután 13 éves gyámság alá került, édesapja, Jamie irányította az életét.

Az általa megosztott Szépség és a Szörnyeteg klipben Adam herceg vadállattá változott, Britney pedig rejtélyes megjegyzést tett:

„A látszat csal! Olyan sokan elutasítottak, és olyan sokan hihetetlenül megbántottak. Egy olyan világban, ahol a megjelenés mindig is számított...ahol a hiúság rejlik...a titok az, hogy ellopjuk egy férfi szívét! A csábítónő mérge egy illúzió! Mindig is így volt! De ennek az illúziónak a kegyetlenségében játszunk! Játszhatok most?"