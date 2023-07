Britney Spears könyvet írt az életéről – mindenre fény derül

Britney Spears a The Woman In Me című könyvben mesél örömeiről és bánatáról – írja a Nový Čas .

A könyv csak október 24-én jelenik meg, de máris bestseller lett

Ez pedig annak a több százezer előrendelésnek köszönhető, amelyet rajongói néhány órával azután, hogy a könyvről szóló infó megjelent az online boltokban.

Britney Spears rajongói a közösségi oldalakon is hangsúlyozzák – és szó szerint kigúnyolják –, hogy az énekes húga, Jamie Lynn Spears nem olyan sikeres Things I Should Have Said című könyvével. Az ő könyvét már hónapok óta 1 dollárért árulják.

Amikor Jamie kiadta a könyvet, Britney dühös volt, és kijelentette, hogy a kiadvány tele van hazugságokkal. Ezután piszoknak titulálta a húgát. Nem Britney Britney vetette papírra az emlékeit, mivel nem túl jó az angolja, és nem ért a stilisztikához, így a szövegei nem lennének olvashatók. Emiatt megkérte Sam Lanskyt, hogy fogalmazza értelmes szövegekké az emlékeit.

A könyvben az énekesnő a házasságaival, a gyermekeitől való elhidegüléssel, a vitatott felügyeleti joggal és a hírhedt fejborotválkozással foglalkozik.

„Rendben srácok, szóval a könyvem hamarosan megjelenik. Keményen dolgoztam ezen a könyvön, rengeteg terápián mentem keresztül, hogy megírjam, úgyhogy remélem, tetszeni fog. És ha nem tetszik, az is rendben van”

– írta Spears az Instagramon.

Nový Čas/para