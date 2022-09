A brit királyi család tagjai a gyengélkedő királynőhöz utaztak

Onnan Belmortba, a királyi nyaralójába mentek, ahol orvosok őrzik a királynőt. Az információk szerint Harry herceg is odautazik, azonban nem tart vele felesége, Meghan hercegné.

A BBC és a Sky News élőben sugározza a történéseket. Egyelőre semmi biztosan nem lehet tudni II. Erzsébet állapotáról.

