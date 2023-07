Boris Johnson nyolcgyermekes apuka lett (FOTÓ)

Carrie Johnson csak idén májusban jelentette be terhességét az Instagramon, amikor már nyolc hónapos terhes volt - írja a Nový Čas .

Azonban nem ez volt az első meglepetés, amit a párnak sikerült sokáig rejtegetnie. A pár 2019-ben tartotta az eljegyzését, és két évvel később pedig titokban összeházasodtak a Westminsteri katedrálisban.

Carrie nagyon várta, hogy újabb gyermekkel gyarapodjon a család. Egészen a közelmúltig a pár két kisgyermeket nevelt, Wilfredet, aki 2020 áprilisában született, és Romyt, aki 2021 decemberében jött a világra.. Július 11-én Carrie örömhírt tett közzé Instagramon, és mellé csatolt egy fotósorozatot is. Az első képen egy újszülöttet tart a karjában, még az arcát is megmutatta. A posztban elárulta a baba nemét és nevét is.

Fotó: Instagram/@carrielbjohnson

"Üdvözöljük a világban Frank Alfred Odysseus Johnsont, aki július 5-én 9:15-kor született (kitalálod, melyik nevet választotta a férjem?!)".

Johnson neje köszönetet mondott a szülészet orvosi csapatának. A végén kért egy tippet egy jó sorozathoz, amit szoptatás közben is nézhet.

Boris Johnsonnak hét másik gyermeke van. Volt feleségétől, Marina Wheelertől négy gyermeke született, valamint Helen McIntyre művészeti tanácsadótól még egy törvénytelen csemete. Sok találgatás folyik utódjai végleges számáról.

Nový Čas/para