A bőrgyógyász elárulta, milyen dolgokat ne tegyünk a hajunkkal

A TikTokon közzétett videókban elárulta, mit tesz azért, hogy egészséges legyen a haja, és azt is elmondta, mit kerüljünk el nagy ívben, ha a hajunkról van szó.

1. Nem megfelelő hajszárítás

Ha a hajszárítót nem a megfelelő hőmérsékletre állítjuk be, az tönkreteheti a hajat. A levegős szárítás is károsítja a hajat. Valójában ez okozza a hajszál megduzzadását, ami hajlamosabbá teheti a töredezést – magyarázta egy nemrégiben készült TikTok videóban. Elmondása szerint a strukturáltabb hajú embereknél van ez a probléma. Szerinte a legbiztonságosabb módja a hajszárításnak, ha a legalacsonyabb fokozaton szárítjuk, és hat centiméterre tartjuk a szárítót a hajtól.

2. Feszesen hordott haj

Nathan elárulta, hogy jó ideje nem visel feszes frizurát, mert hullott tőle a haja. "Ha erősen meghúzod a hajad a hajgumival, és ha ez fáj is fáj, az a szőrtüsző károsodásának jele. A hajszálon egy vontatási alopecia néven ismert állapot van, amely tartós és visszafordíthatatlan hajhulláshoz vezethet" - magyarázta. A frizurák típusának megváltoztatása segít csökkenteni a fájdalmat és a törékenységet.

3. Medencében való úszás úszósapka nélkül

A bőrgyógyász eárulta, hogy a klóros víz szintén tönkreteheti a hajatat, ezért fontos az úszósapka viselése. "A klór feladata a fertőtlenítés, ami megfosztja a hajat a nedvességtől" - mondja. Ha valakiklóros medencében áztatta a haját, azonnal mossa meg samponnal és balzsammal". Azt is megjegyzi, hogy úszás előtt be lehet kenni a hajat kókuszolajjal azért, hogy védje a hajat.

4. A hajmosás hanyagolása

Ismét reflektorfénybe került az úgynevezett hajtréning. Ennek az a lényege, hogy valaki nem mos hajat, mert azt szeretné , hogy természetes faggyúvédő jöjjön létre a haján. A szakértő elmondása szerint senkinek sem ajánlja ezt a trendet . "Ha egy hétnél tovább maradsz hajmosás nélkül, az jó lehet a tincseidnek, de borzasztó a fejbőrödnek" - mondta egy másik TikTok-videóban . Azt javasolja, hogy a sampont rakjuk a haj gyökereire, ami tisztítja a fejbőrt, és egyben megőrzi a hajszálak nedvességét.

5. Olívaolaj felvitele a fejbőrre

Nathan figyelmeztetett, hogy soha nem kenne olívaolajat a fejbőrére. "Táptalajt teremt a korpásodást okozó élesztőgomba számára, amely befolyásolhatja az egészséges hajnövekedést" - tette hozzá. Ha valaki olajos termékeket használ a hajára, akkor válassza a teafa-, rozmaring- vagy kókuszolajat.

6. Brazil keratin alkalmazása

Nathan elárulta, hogy ő kerüli a brazil keratint. Ez a kezelés a göndör haj kiegyenesítésére szolgál. "Nemcsak az ismert karcinogén formaldehid van benne, hanem károsíthatja a szőrtüszőket, hegesedéshez vezethet, és tartós hajhullást állhat elő" - figyelmeztetett.

A szakemberek ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a "formaldehidmentes" jelzéssel ellátott keratinkészítmények metilénglikolt tartalmazhatnak, vagyis olyan oldatot, amely levegővel érintkezve gázhalmazállapotú formaldehiddé alakul. Sok tudós szorgalmazza ezeknek a termékeknek a betiltását. A The New York Times amerikai lap arról számol be, hogy használatukat a mieloid leukémiához, valamint az orr- és garatrák ritka típusaihoz hozták összefüggésbe.

