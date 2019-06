Bonyolódik Neymar nemi erőszakkal kapcsolatos botránya - előkerült egy videofelvétel (VIDEÓ)

Danilo Garcia de Andrade, a nő ügyvédje elmondta, hogy a kamerát a modell rejtette el a helyiségben amiatt, hogy így bizonyítsa azt, hogy Neymar megerőszakolta őt.

A felvétel a második randevújukon törtémt, azonban az ügyvéd nem látta az egészet. A nyilvánosságra került vágott változaton az látható, hogy a modell és Neymar az ágyon fekszenek, s nem sokkal később Najila elkezdi csapdosni a focistát. Neymar ezután arra kéri őt, hogy fejezze be, aki ekkor azt mondta, azért üti őt, mert az előző nap erőszakosan viselkedett vele, s aztán egyedül hagyta őt.

Leaked footage of Neymar getting hit by the woman that accused him of raping her. This is absolutely shocking. pic.twitter.com/VTSa5GSBsE