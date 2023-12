Billie Eilish akaratlanul bevallotta, hogy a nőkhöz vonzódik

"Nem tudtam, de valahogy úgy gondoltam, nem nyilvánvaló?"

– mondta a popsztár a Varietynek a Variety Hitmakers Brunch eseményen, ahol fivérével, Finneasszal szombaton átvették az év filmdala díjat a "What Was I Made For?" Barbie című film zenéjéért.

"Nem tudtam, hogy az emberek ezt nem tudják"

A fent említett november 13-i cikkben Eilish elárulta, hogy vonzódik a nőkhöz:

"Nagyon szeretem őket"

– mondta.

"Szeretem őket, mint embereket. Igazán vonzódom hozzájuk... Fizikailag ivonzódom hozzájuk. Ugyanakkor megrémít a szépségük és a jelenlétük. "

Az énekesnő eddig csak férfiakkal volt nyilvános kapcsolatban, legutóbb Jesse Rutherforddal, a The Neighbourhood együttesből, akivel májusban ért véget a kapcsolata.

A Variety borítójáról és a szombati vörös szőnyegre való kiállás koncepciójáról beszélve azt mondta:

"Egyszerűen nem hiszek benne. Csak olyan vagyok, hogy miért ne létezhetnénk? Már régóta ezt csinálom, és egyszerűen nem beszéltem róla. Hoppá. De... Láttam a cikket, és olyan voltam, mint: "Ah! Azt hiszem, ma bevallottam!"

– mondta nevetve Eillish.

"Számomra izgalmas, mert az emberek valószínűleg nem tudták, ezért klassz, hogy tudják"

– tette hozzá az énekesnő.

"De ó, ideges vagyok, amikor erről beszélek"

– jegyezte meg Eilish.

Život.sk/para