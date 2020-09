Berki Krisztián olyat mondott a párkapcsolaton belüli erőszakról, ami kiverte a biztosítékot

A Bréking című műsort Demcsák Zsuzsa és Berki Krisztián vezeti. Ezúttal egy elég erős témával folytatták az adást, a családon és a párkapcsolaton belüli erőszakkal foglalkoztak, a vendégek pedig Tápai Szabina, Osváth Zsolt és Varga Viktor voltak - írja a 24.hu.

Tápai Szabina kijelentette, hogy azonnal otthagyná férjét, Kucsera Gábort, ha egyszer is kezet emelne rá. Osváth Zsolt szerint egy kapcsolatnak rengeteg formája létezik, a nyitott kapcsolatok esetében például a felek mást gondolnak a hűségről. Szerinte olyan nincsen, hogy a bántalmazás kis mennyiségben is beleférjen egy kapcsolatban, mivel magától értetődő lenne, hogy a feleknek ezt meg sem kellene vitatni. A mondandóját azzal zárta, hogy olyan kapcsolat nincsen, amibe egy kis pofon is belefér. Mire Berki ezt válaszolta:

Van olyan lány, aki ezt igényli

