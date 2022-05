Berki Krisztián feltételezett dílerének letartóztatását kérték

A 24.hu értesülése szerint kokain volt az a kábítószergyanús anyag, amit találtak a rendőrök a celeb lakásában.

Bagoly Bettina, a Fővárosi Főügyészség szóvivője a lap megkeresésére azt mondta, hogy több letartóztatási ok is fennáll a gyanúsított esetében: ilyen a szökés-elrejtőzésnek, valamint a bűnismétlésnek a veszélye, de a férfi esetében a bizonyítás megnehezítésétől is tartani lehet, ezért az ügyészség álláspontja szerint csak a legszigorúbb kényszerintézkedés alkalmazható vele szemben.

A 42 éves feltételezett drogkereskedőt kedden fogták el és vették őrizetbe a BRFK Kábítószer Bűnözés Elleni Osztályának a nyomozói. K. István lakásán bruttó 50 gramm kokaint és marihuánát, valamint kábítószerrel szennyezett eszközöket, digitális adathordozókat és – vagyonbiztosítás keretében – két, nagy értékű személyautót foglaltak le.



(24.hu)