Berki Krisztián felesége: "Mindennél jobban szerettük egymást, bármilyen hullámzó is volt a kapcsolatunk"

A Blikk írta meg, hogy több rendőrautó is kiérkezett péntek reggel Berki Krisztián lakásához. A cikk szerint több napja veszekedéseket hallottak a lakásból a szomszédok. A rendőrség a lapnak megerősítette, hogy Berki Krisztián életét vesztette, a nyomozás során idegenkezűség gyanúja nem merült fel.

"Sajnos a hír igaz, Krisztián meghalt. Kérem az újságírókat, hogy a férjem kegyeleti jogait és a hozzátartozók mérhetetlen fájdalmát is tartsák tiszteletben. Az életemnél is jobban szerettem! Emma születése után ma este nyolc órakor mentünk volna először kettesben randizni. Ezt a randit már egy másik életben fogjuk megvalósítani. Mindennél jobban szerettük egymást, bármilyen hullámzó is volt a kapcsolatunk" – mondta a Borsnak Krisztián felesége.



(Bors/24.hu)