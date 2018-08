Ben Affleck nem tud nemet mondani az alkoholnak - volt felesége vitte be az elvonóra

Ben Affleckről hétfőn egy olyan lesifotó készült, amin egy extra adag whiskyt visznek ki a házához, amit ő át is vett. Az Oscar-díjas színész akkor egy Playboym-.modelle, Shauna Sextonnal szórakozott - írja a hvg.hu.

Fotó: AP

Affleck 2017-ben bevallotta, hogy alkoholproblémái vannak, küzd elleni, sőt kezelteti is magát. Egy jó barátja akkor azt mondta, a színész jól érzi magát.

Azonban ez egyáltalán nincs így, mert egy szerdai fotón az látható, ahogy volt felesége, Jennifer Garner elvonóra viszi a színészt. A Daily Mail információi szerint Affleck teljesen árnyéka önmagának a nyilvánosságra került felvételeken. Mint kiderült, Affleck a The Canyon rehabilitációs intézetben fogja kezeltetni magát. 2017-es vallomása után több gyűlésre is ellátogatott, így tett múlt héten Los Angelesben is.

Ben Affleck : Retour en rehab après une intervention de Jennifer Garner ! https://t.co/rKPZiFHuta pic.twitter.com/1ILPygjKqs — Purepeople.com (@purepeople) August 23, 2018

A színész egy korábbi Facebook-posztjában az volt olvasható, hogy már vége van a kezeléseknek, de ennek ellenére ő tovább küzd alkoholproblémája ellen. Mindezt azért teszi, mert jó apja akar lenni három gyermekének, teljes életet szeretne élni. Affleck nem felejtett el köszönetet mondani volt párjának, Jennifer Garner színésznőnek és gyerekeinek azért, hogy mellette állnak.

viahvg.hu