Befejeződött a nyomozás L.L. Junior elhunyt kisfiának ügyében, az édesanya borzasztó kínokat él át

Hopp Csillát telefonon kereste a Bors munkatársa, ő azonban nem kívánt nyilatkozni. „A hangjából egyértelműen érezhető volt, hogy az édesanya elképzelhetetlen lelki kínokat él át, és mély depresszióba esett. Halkan, lassan, alig érthetően beszélt, hangjából szinte eltűnt az élet. Érezhetően eluralkodott rajta a reményvesztettség, úgy tűnt, beletörődött a sorsába még akkor is, ha nem tudja, pontosan milyen ítéletet mondanak majd felette. Az édesanya ügyvédje megerősítette benyomásunkat” – írja a Bors Online.

2019. augusztus 31-én az esti órákban Budapesten a Vezér utca és a Füredi utca kereszteződésénél történt a szörnyű baleset. L.L. Junior és Hopp Csilla hároméves kisfia a piros jelzés ellenére átszaladt a zebrán, és egy arra haladó autó elütötte. Bár a sofőr jóval a megengedett sebességhatár alatt haladt, Dávidka életét a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni. A baleset körülményeiből talán eddig is látszott, ám most már szinte biztos, hogy a rendőrség is úgy gondolja, a 76 éves gázoló, F. Tamás nem hibázott a balesetkor.

(borsonline.hu)