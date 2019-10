Beállva, a kormányra dőlve találtak rá a rendőrök az E.T. sztárjára

A szinte mindenki által ismert E.T. című film sztárjára rendőrök találtak rá.

Henry Thomas játszotta a kisfiút, Elliotot az E.T. című családi filmben, aki E.T. legjobb barátja lett. A tehetséges színészt most kábítószer fogyasztás miatt tartoztatták le – írja a TMZ-re hivatkozva a Blikk.

Hétfő reggel érkezett bejelentés az oregoni kapitányságra, miszerint egy autó épp egy forgalmi sáv kellős közepén áll. Amikor a járőrök kiérkeztek a helyszínre, megpillantották Henry Thomast a kormányra dőlve, szinte totálisan kiütve. Miután a hatóság emberei felébresztették őt, bevitték a washingtoni börtönbe, hogy drogteszt alá vessék.

Azt egyelőre nem tudni, hogy milyen szer hatása alatt állt, amitől bealudt a volán mögött, és az sem ismert milyen súlyos büntetést fognak kiszabni rá.

viaBlikk