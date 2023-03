Bárki csókolózhat interneten keresztül a párjával - sőt, közben érezheti partnere ajkait is (FOTÓK)

Ezenkívül a találmány lemásolja a csók hangját, ráadásul csók közben enyhén felmelegszik, hitelesebbé téve az egész élményt. A felhasználók a kísérőalkalmazáson keresztül más felhasználók által küldött csókadatokat is letölthetik. Az eszközt főként a közelmúltbeli járvány ihlette, amelynek következtében emberek milliói kerültek elszigeteltségbe – számol be a TheGuardian portál.

A járvány idején a kínai hatóságok hónapokra megtiltották az embereknek, hogy elhagyják a lakásukat.

- mondta Zhao Jianbo feltaláló. Ezt követően a filmakadémia hallgatója úgy döntött, hogy diplomamunkáját a fizikai intimitás hiányára összpontosítja a videohívásokban. Megalapította a Siweifushe céget, amely január 22-én adta ki első termékét.

A bizarr készülék ára 260 jüan, ami átszámítva 35 eurót jelent. Az indulás utáni két hétben a cég több mint 3 ezer csókeszközt adott el, és körülbelül 20 ezer megrendelést kapott. Azoknak, akik online szeretnének csókolózni, le kell tölteniük az alkalmazást, és párosítaniuk kell a megvásárolt csókolózóeszközöket. Abban a pillanatban, amikor megcsókolják a készüléket, az viszonozza a csókot. A készülék többféle színváltozatban is elérhető. Megjelenése után vegyes reakciók fogadták.

1. A Chinese start-up has invented a remote kissing device after being inspired by the Covid-19 pandemic, Reuters says.



The ‘MUA’ transmits users’ kiss data collected through motion sensors while simultaneously moving when replaying kisses from another person.



Reuters pic.twitter.com/RLPjZ1SQtf