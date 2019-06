Baleset érte a közkedvelt magyar zenekart, felforgott autójuk az M3-on

A hírről a zenekar tagjai számoltak be közösségi oldalukon. Közzétették a felborult autójukat ábrázoló képet, majd egy csoportképet is posztoltak, hogy megnyugtassák rajongóikat, a csapat tagjai épségben megúszták a balesetet.

"Túl az első sokkon. Először is, mint látjátok mindenki ép és egészséges. Hihetetlen, de mindenki szinte egy karcolás nélkül hagyta el a roncsot... (lásd előbbi posztunk). A félreértések elkerülése végett tudatjuk : 20 fős csapatunk 4 tagja szenvedte el a balesetet (a totálkárra roncsolódó autó, nem a zenészeket szállító járművünk volt!).

A fotón az "új születésnaposainkat" öleljük! Ők is ezt kérték, így nem is kérdés-bár a technikai cuccok egy részét pótolnunk kell, de-ma este MEGTARTJUK A MISKOLCI KONCERTET! 21 :30 kor színpadon leszünk... ha Isten is úgy akarja"- írta a zenekar.

Követőiktől rengeteg kedves üzenetet kaptak, mindenki együtt örül a srácokkal, amiért sérülés nélkül vészelték át e szörnyű esetet.

-para-