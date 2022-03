Az orosz influencerek sírva búcsúztak el követőiktől, mielőtt Oroszországban blokkolták az Instagramot (VIDEÓK)

A tilalom hétfőn lépett életbe, pár nappal azután, hogy a Kreml azt állította, hogy a közösségi oldal „oroszok elleni erőszakra uszítja az embereket”.

Mielőtt az influencerek fiókjaikat korlátozták volna, népszerű híres emberek fakadtak sírva a hír hallatán videós bejegyzéseikben, és az egyikük azt mondta, úgy érzi, hogy „elvették” tőle az életét.

– mondta 23,3 millió rajongójának a 36 éves Olga Buzova orosz reality-sztár az Insider szerint.

– zokogott tovább a hétperces videóban.

Egy orosz szépségblogger láthatóan szintén sírva fakadt a betiltás hírére, az erről szóló felvételt a Nexta TV hírtelevízió tette közzé a Twitteren.

– mondta oroszul.

One of the #Russian bloggers cries that in two days her Instagram will stop working



She does not care at all about the thousands of dead people, including her compatriots. Obviously, her biggest worry right now is that she won't be able to post pictures of food from restaurants. pic.twitter.com/LSdBiSlwHr