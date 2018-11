Az elmeorvosi szakértő szerint segítségre szorul Pásztor Anna dunaszerdahelyi zaklatója

Fotó: MTI - Máthé Zoltán/Weber Zsolt

"A legnagyobb probléma az, hogy Józsefnek nincs betegségtudata, ő nem gondolja, hogy neki valami baja lenne. Szerinte normális az, amit tett, nem talál kivetnivalót abban, hogy hónapokig írogatott az énekesnőnek" – nyilatkozta a Blikknek egy bennfentes.

A szakértő szerint a férfinek orvosi segítségre, pszichológusra vagy pszichiáterre lenne szüksége, és hosszú ideig terápiára kellene járnia, hogy a fejében a helyükre kerüljenek a dolgok.

P. József közel egy éven keresztül bombázta levelekkel az énekesnőt, üldözte őt a szerelmével, majd burkoltan meg is fenyegette. A férfi ott volt az Anna & the Barbies augusztusi koncertjén is. Bár nem támadt rá Pásztor Annára, a biztonsági őrök elfogták, egy hatcentis pengéjű kést is találtak nála. A férfi előzetes letartóztatásba került, amelyet előbb szeptemberben, majd november elején is meghosszabbítottak. P. József nem tanúsított megbánást és kijelentette: nem érzi rosszul magát a rács mögött. A férfi még családja segítségét is elutasította.

"Hónapokig nem beszélt az anyjával, már a történtek előtt össszevesztek, mert ellenezte, hogy Budapestre utazzon a koncertre" – árulta el P. József egy ismerőse. "Nem dolgozott, alig volt pénze, sokat kért kölcsön az anyjától, és arra költötte, hogy ide járjon koncertekre. Hosszú ideig nem is beszéltek, nem fogadta el a segítséget, ami most megváltozott. Kap tőle csomagot, pénzt, és már vannak új ruhái."

A Budapesti IX. Kerületi Ügyészség a férfi ellen személy elleni erőszakos cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás vétsége miatt emelt vádat, amely bűncselekményt a törvény 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetheti.

Blikk/para