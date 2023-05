Az egykori auschwitzi haláltábor előtt egy Ice Love feliratú fagylaltosstand áll - nagy felháborodást keltett a jelenléte (FOTÓ)

A tábort 1941-ben hozták létre a lengyelországi Oświęcim város közelében. Körülbelül 2,5 millió embert deportáltak oda, ebből 1,1 milliót meggyilkoltak, és körülbelül 900 ezer embert gázkamrába deportáltak vagy lelőttek. Auschwitz a holokauszt és a népirtás szimbólumává vált. Ma a horror múlttal rendelkező hely előtt áll egy fagylaltozóstand, amit szörnyűnek tartanak az emberek – írja a Sky News.

Bartosz Bartyzel, az Auschwitzi Múzeum szóvivője kifejtette, hogy az elkövetett szabálysértés ellenére nem tudták eltávolítani a magánterületről a bódét. Az egykori koncentrációs tábor halálkapuja előtt „Jégszerelem” feliratú hirdetőtábla jelent meg.

– áll a hivatalos közleményben.

The other day some Polish maverick entrepreneur opened an ice cream stand in front of Auschwitz just in time for Israeli high schoolers summer holocaust tour. Love my people so much pic.twitter.com/fQIFCGJuYA