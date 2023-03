Az Egyesült Államok leggazdagabb nője annyira fukar volt, hogy spórolása miatt amputálni kellett a fia egyik lábát (FOTÓ)

Hetty Edward Robinson és Abby Howland lánya volt. Akkoriban ők voltak a város leggazdagabb családja. Apja sikeres bálnavadász flottával rendelkezett, aminek köszönhetően gyermekkorától fogva gazdagságban élt. Amikor mindössze 2 éves volt, nagyapjához küldték, ahol teljesen kibontakozott benne az üzlet és a vállalkozás iránti érdeklődése – írja az OperaNews.

Anyja rossz egészségi állapotban volt, háztartási alkalmazottként dolgozott. Lenyűgözte őt agyapja és édesapja életmódja. Már hat évesen felolvasta az újságból az aktuális pénzügyi híreket édesapjának, 13 évesen könyvelést tanult, és kötvényekbe fektetett. Hettynek teljesen más prioritási sorrendje volt, mint a többi nőnek. Az aranykor egyik legnagyobb pénzügyi cápája volt, de elkövetett néhány visszásságot is.

Hetty például megtámadta nagynénje végrendeletét, akivel édesanyja halála után együtt élt. Ennek oka az volt, hogy a nagynénje halála után 2 millió dollár helyett csak 65 ezer dollárt hagyott rá örökül. A bírósági pert elvesztette, de a kétmillióból legalább a negyedét megkapta. Azonnal befektette a pénzt, és gyarapodott a vagyona.

Ráadásul nem érdekelte a családalapítás, és nem érdekelte a divat. Ennek ellenére végül feleségül ment Edward Greenhet, és természetesen a házasság nem nélkülözte a vagyonvédelemhez szükséges házasság előtti lépéseket. Hetty be akarta biztosítani magát, és semmit sem bízott a véletlenre.

Born #OnThisDay 1834, businesswoman Hetty Green, the richest woman in America for her time.

