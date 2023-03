Az eddigi információk szerint Putyinnak legalább 3 hasonmása van - egyik testrésze ad okot a találgatásokra (FOTÓ)

Anton Herascsenko három fotót osztott meg az orosz vezetőről a Twitteren, az állára fókuszált. A február 21-i fotó Moszkvában készült, Putyinnak kevésbé markáns az álla. Egy alig egy hónappal később készült felvételen a Kreml vezetőjének még kisebb az álla, míg egy nappal később Putyin valamivel nagyobb állal látható a fotón - írja a New York Post.

Which one do you think is the real one? pic.twitter.com/SV8TVdnUQE