Az angliai fociklub szurkolói egy 146 éves fotón Ryan Reynoldsot vélték felfedezni (FOTÓ)

Reynolds és hollywoodi kollégája, Rob McElhenney 2021-ben vásárolta meg az említett futballklubot, és a tavalyi szezonban újra előtérbe került a csapat. Egyes szurkolók meg vannak győződve arról, hogy Reynolds titokban utazik az időben. Ebben azért annyira biztosak, mert a színész időutazós filmben való szereplése után a Wrexham-rajongók felfigyeltek egy játékosra, aki nagyon hasonlított a híres színészre.

A futballklub a Twitteren is megosztotta a fotót.

Wrexham fans convinced Ryan Reynolds time travelled after 'spotting him' in 1878 team photo



More below pic.twitter.com/cJM4QEbT1e