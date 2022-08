Az amerikai zenész egy saját magáról készült meztelen képet posztolt, amin jól látható volt a pénisze (FOTÓ)

A Mötley Crüe 59 éves dobosa csütörtök reggel posztolt az ominózus felvételt különböző platformjaira. Az Instagram- és Facebook-fotókon a „Ooooopppsss” felirat szerepelt, mielőtt eltávolították volna őket.

Nem világos, hogy maga Lee vagy az Instagram távolította el a képet az Instagramról és a Facebookról. A TMZ megjegyezte, hogy a zenész "műve" hosszabb ideig elérhető volt Lee Facebook-oldalán.

A meztelen felvétel Twitter-verziója csütörtökön hajnali 3:52-kor került közzétételre mindenféle felirat nélkül.

On Thursday, Tommy Lee shocked the internet when he posted a full frontal nude photo to Instagram. However, the site quickly removed the image after running out of server space. pic.twitter.com/bOSgiXisBz