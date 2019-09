Ashley Graham merész kismamaruhákban bulizik

A plus-size modell néhány hete jelentette be, hogy első gyermekét várja. Azóta meztelenül is megmutatta megváltozott testét, de az öltözködésben sem lett visszafogottabb.

Az elmúlt napokban két eseményen is részt vett és még a szokásosnál is merészebb volt a szettje. A díjátadóra egy bordó latexruhát választott, ami első ránézésre túlságosan is szorosnak tűnt, de Ashley Graham videóján látszik, hogy kényelmesen tudott benne mozogni.

A Harper’s Bazaar partijára pedig gyakorlatilag egy bodyban ment el, ami kapott egy áttetsző, tollas uszályt.

