Arra sem volt pénze, hogy teletankolja autóját, most egyik pillanatról a másikra megváltozott az élete

Egész életében inkább balszerencsésnek mondhatta magát, most viszont rámosolygott a szerencse a brit Karen Parkinra, aki októberben 300 ezer fontot (343 ezer euró) nyert kaparós sorsjegyen – számolt be róla a BBC .

A nyertes sorsjegyet egy vegyesboltban vásárolta. Hazament, leült a konyhában, és mint rendszerint, elkezdett kaparni. Pillanatok elteltével alig akart hinni a szemének: a két sorsjegyből ugyanis az egyik nyertes volt.

„Lekapartam az elsőt, és észrevettem, hogy nyertem. Csak ültem. Már nem is emlékszem rá, hogy a másikat lekapartam-e. Picit homályosan emlékszem a dolgokra” – emlékezik vissza az 51 éves nő.

Karen olyan sokkot kapott, hogy felhívta barátját, menjen el hozzá és ellenőrizze át, valóban nyert-e. A sorsjegyet ezt követően egy törlőrongyba bugyolálta, majd elrejtette a kamrában. Az izgalomtól egész éjszaka nem tudott aludni.

Karen Parkinnak a múltban sosem volt sok pénze, mondhatni fizetéstől fizetésig élt. A benzinkúton például rendre át kellett gondolnia, hogy teletankolja-e autóját, vagy csak félig, a maradék pénzen pedig élelmiszert vásároljon. Most viszont már ilyen gondjai nem lesznek, az öreg autóját is újra cserélte. Mint mondja, azelőtt új öntözőslagra sem volt pénze, a régi, lyukasat használta, most viszont helyette is vehetett újat.

Karen szenvedélyes horgásznak vallja magát, ezért több horgászkirándulást is tervez, valamint édesanyját is el akarja vinni egy egyiptomi kirándulásra. Ezen kívül mást nem tervez, a pénzt mindennapi költségeire akarja felhasználni.



(BBC)