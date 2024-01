Arra panaszkodik a hatalmas szilikonmellekkel rendelkező modell, hogy nem talál megfelelő méretű bikinifelsőt (FOTÓ)

Az Instagramon csaknem 290 ezer követővel rendelkező Paige azonban arra panaszkodik, hogy nem talál megfelelő méretű bikinifelsőt magára. A mellei L-es méretűek (összehasonlításképpen a szlovákiai nők átlagos mérete C, ami 9 mérettel kisebb).

Paige-nek fáj a háta a hatalmas keblei miatt, ennek ellenére büszke "rájuk." Azt mondja, megéri a fájdalom.

A modell büszke a megjelenésére, és nem zavarják a negatív megjegyzések. Szerinte ez abból fakad, hogy a nők irigylik őt.

„Csak irigykednek rám. Gyakran meglehetősen konzervatívan öltözködöm, de még mindig megbámulnak és ítélkeznek”

– mondta Paige.

A közösségi hálózatokon kívül az Onlyfans oldalán is nagyon aktív. Férje is van, aki átalakulása kezdete óta vele van.

„A férjem mindig is rajongóm volt. Minden műtét előtt velem volt, végig támogatott, és szeretett akkor is, és most is” – jelenette ki a modell, aki havonta több mint 93 ezer eurót keres a tartalmaival – írja a Daily Mail.

Topky.sk/para