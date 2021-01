Arnold Schwarzenegger megkapta a koronavírus elleni védőoltást (VIDEÓ)

Az osztrák származású világsztár és Kalifornia egykori kormányzója az auótjában ült, amikor beadták nek az új koronavírus elleni vakcinát. Schwarzi közben a Terminátor klasszikus mondatát idézte, az erről készült videót a Twittere is feltöltötte:

A filmsztár egy Los Angeles-i parkolóban kapta meg meg a védőoltást.

– írta a Twitter posztban a 73 éves híresség és volt politikus.

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm