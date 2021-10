'Aquaman' is elkapta a koronavírust

„Jason szerencsére jól van, izolálta magát a pozitív teszt miatt. Ez nehézségeket okoz a film készítőinek, mert változtatni kell az így is eléggé szűkös forgatási ütemterven

– árulta el a forrás a portálnak.

"Természetesen most mindenki biztonsága és egészsége a legfontosabb, ezért folyamatos a tesztelés"

- árulta el egy bennfentes, aki azt is hozzátette a mondanivalójához, hogy mindenki gyors felépülést kíván Jasonnek, és már nagyon várják, hogy folytathassák a vele való munkát.

Momoa nemrégiben más egészségügyi problémáiról is beszélt, amikkel a forgatás során szembesült.

„Valami van a szememmel. Most van benne valami, ami megvágta, meg kell műteni, sérvem van, bordáim is fájnak. Folyton megvernek. De azért imádom a munkámat, és egy kicsit izgatott vagyok, aztán a korral kapcsolatos dolog, tudod, most egy idősödő szuperhős vagyok”