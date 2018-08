Angelina Jolie nem akar lemondani Brad Pittről

A színésznő szerint Pitt megütötte egyik nevelt gyermeküket, emellett a gyerekek felé sem néz, sőt még alkoholista is. Pit barátai most az állítják, hogy Jolie még mindig szerelmes a filmsztárba, s nem akar lemondani róla. S ha akarna is, de nem megy neki.

Egyszerűen képtelen lemondani róla,

– jelentette ki egy névtelen forrás.

A két színész a szakítás óta harcban áll egymással, ami nagy valószínűséggel nagyon megviselheti a gyermekeiket. Nagyon kevés annak az esélye, hogy ők ketten valaha is kibékülnek.

viaNuus