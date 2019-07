Angelian Jolie váratlan lépésre szánta el magát Brad Pitt-tel kapcsolatban

A házaspár 3 évvel ezelőtt búcsút intett egymásnak, s válóperük még korántsem ért véget. Igaz, hogy a bíróság hivatalosan szétválasztotta őket, s már mindketten egyedülállók, ami azt jelenti, hogy mindkettejük találhat új párt, s házasodhatnak is anélkül, hogy bigámiával vádolnák őket.

Múlt hónapban azonban Angelina megnehezítette a dolgokat, ugyanis nem írta alá a válási papírokat. Bradnek elege lett, belefáradt a csatározásba, ezért ultimátumot adott volt feleségének - ha nem írja alá a papírokat, anyagi szankciókat léptet életbe. A bírő pedig áprilisban meghosszabbította a válási procedurát egészen ez év december 31-ig.

Most pedig úgy néz ki, hogy jobb időszak jön midkettejük, főleg Brad életében. Angelina ugyanis úgy döntött, hogy nem nehezíti meg volt férje életét, s rá bízza a nevelésüket, s végre Brad újra sok időt tölthet a gyerkőcökkel - írja a The Sun.

A színésznő "munkahelyi" elfoglaltságai miatt hozta meg ezt a döntést.

"Angelina a nyár nagy részén a Those Who Wish Me Dead című filmet forgatja, ezért arra kérte volt férjét, hogy gondoskodjon a gyerekekről"