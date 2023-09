Amikor a nő felébredt a klinikai halál állapotából, titokzatos és rövid üzenetet vetett papírra

2018-ban az arizonai Tina Hines súlyos szívrohamot kapott, miközben férjével, Briannel túrázott. Az orvosoknak sikerült újraéleszteniük őt. Ezután kórházba szállították, és defibrillátorra kötötték őt. Amikor felébredt, azonnal ​​kért egy írószert, és egy üzenetet vetett papírra:

"Ez igazi."

Amikor megkérdezték őt, hogy mire gondol, az ég felé mutatott.

Azóta Tina igyekszik minél több embernek elmesélni a halál utáni élményeit. Jelenleg keresztény motivációs előadóként dolgozik, és kiadott egy könyvet is "Heaven...is Real: How Dying Changes Life címmel.

Sokan úgy érzik, hogy ők is saját bőrükön tapasztalták meg a túlvilágot. Másokat is megnyugtatnak a hasonló történetek, mert így legalább tudják, hogy van valami a halál után. A tudósok ezeket a tapasztalatokat azzal magyarázzák, hogy amikor valaki haldoklik, az agyában egy bizonyos tevékenység megy végbe, amely magasabb tudatszintet válthat ki. Ezért gondolják egyesek, hogy kiléptek a testükből, vagy találkoztak rég elhunyt családtagjaikkal és barátaikkal, vagy akár magával Jézus Krisztussal.

Topky/para