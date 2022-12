Amerikában nem tudják, hogyan működik egy körforgalom - nagy kavarodást okozott a sofőröknek, mindent ellentétesen csináltak a megszokottnál (VIDEÓ)

A videón a kereszteződésen átsuhanó járművek láthatóak, miközben az ellenkező irányba haladnak. Amint arról a LADBible portál is beszámolt, a közzétett felvételek célja az volt, hogy megtanítsák az embereket, hogyan kell a jövőben biztonságosan átkelni a körforgalon.

Bár Szlovákiában és világszerte gyakoriak a körforgalmak, az Egyesült Államokban a sofőröknek gondot okoznak velük, mert ott nem gyakori az előfordulása. Ezen akartak változtatni a Kentucky állambeli Rowan megye hatóságai, ezért körforgalmat helyeztek el az egyik fontos forgalmi vonalon. Arra azonban nem számítottak, hogy ez a lépés nagy káoszhoz fog vezetni.

A Walker Construction amerikai építőipari cég által 2021-ben rögzített és közzétett videóján látható, hogy az autók rossz oldalról mennek bele a körforgalomba. A képeken az is látszik, hogy nem fordulnak az óramutató járásával ellentétes irányba, ahogy az ilyen típusú szlovákiai kereszteződéseknél megszokott.

Balesetek csökkentése

Jason Whisman helyi szerint ez volt az első körforgalom, amelyet az építőipari vállalat épített Kentucky északkeleti részén. A sofőrök nem örültek ennek, és úgy vélik, hogy az előző kereszteződés sokkal jobb volt. "Eltart egy ideig, amíg az emberek megszokják. De biztos vagyok benne, hogy később nagyon jól fog működni"

- mondta a sofőr.

A hatóságok az új körforgalommal javítani kívántak a forgalom lebonyolításán, mivel ez a fajta körforgalom bizonyítottan a legbiztonságosabb.

"Módot keresünk, hogy csökkentsük az ezen az úton régóta előforduló rengeteg baleset számát"

- mondta a hivatal illetékese.

A Közúti Biztonsági Biztosító Intézet adatai szerint az új körforgalmak akár 38 százalékkal csökkentették a balesetek számát. Gyors, 90 százalékos csökkenés következett be a súlyos és halálos baleseteknél is, mivel az ilyen típusú kereszteződések megakadályozták a frontális ütközéseket és az oldalsó ütközéseket. Információk szerint a körforgalmak is környezetbarátabbak, mert az autóknak nem kell sokáig egy helyben állniuk és elindulniuk.

