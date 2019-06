Alsószeli szakács nyerte a Konyhafőnököt az RTL Klubon!

A galántai járásbeli Alsószeliról származó versenyező évekkel ezelőtt a Markíza Masterchef c. műsorában is szerepelt. A Blikknek elárulta, mire költi most a nyereményét.

"Az első és legfontosabb, hogy a szerelmem szüleitől megkérjem a párom kezét, fontos, hogy áldásukat adják ránk – kezdte Patrik. – Szeretném megvenni a legszebb gyűrűt a páromnak. Ganna Mária mindig mellettem állt, megváltozott az életem, amióta ismerem. Nagyon sokat köszönhetek neki."

Patrik szeretne nyitni egy kutyacukrászdát, s reményei szerint még idén elindulhat a vállalkozása.

"Van egy fekete akita kiskutyám, akit imádok kényeztetni, és mindent megadni neki. Máshol is láttam már ilyet, szerintem sikeres lehet, hiszen egészséges és finom falatokat szolgálánk fel a négylábúaknak – folytatta, hozzátéve: azt még nem tudja, mire fordítja majd nyereménye fennmaradó részét."

Patrik a Borsonline-nak arról is mesélt, hogy titokban jelentkezett a versenyre, eleinte pedig még abban sem volt biztos, hogy bármi keresnivalója lesz ott. A 37 éves versenyző soha nem tanultfőzni hivatalosan, az alapokat nagymamájától és anyukájától leste el, mégis képes volt lenyűgözni még a Michelin-csillagos séfeket is. "Anyukám úgy emlékszik, hogy óvodáskoromban már a konyhában álltam vele, és gyurma helyett tésztával játszottam. Mindig is érdekelt a konyha, de anyu nem akarta, hogy szakácsiskolába menjek. Úgy vélte, túl sok munkával és kevés pénzzel jár ez a szakma. Üzletfejlesztéssel kezdtem foglalkozni, de a konyhától nem lehetett eltéríteni. Szerintem az ember egész életében tanul főzni" - nyilatkozta a Borsnak.

(Blikk/Bors)