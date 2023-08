Állítólag Rihanna már világra hozta második gyermekét

Párjával, a rapper ASAP Rockyval állítólag nagyon boldogok, hogy lányuk született. A párnak már van egy közös fia, RZA Athelston Mayers.

Alig néhány napja gyönyörű képek jelentek meg a közösségi oldalakon, amelyeken a várandós énekesnő, Rihanna a kisfiát szoptatja. Ezek a felvételek promóciós fotók voltak a fehérneműmárkájához.

Bár az énekesnő a fotókon büszke gömbölyű hasára, a valóságban állítólag már világra hozta második gyermekét. Mint arról a Media Take Out portál is beszámolt, a környezetéből több személy is megerősítette, hogy a család egy kislánnyal bővült.

Az egyik barát azt mondta, hogy az énekesnő lánya egyszerűen gyönyörű.

„Ő a tökéletes hasonmása híres édesanyjának. Neki is ugyanolyan csillogó szeme van”

– mondta a közeli forrás.

Maga Rihanna még nem kommentálta az örömhírt.

