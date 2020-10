Agyba-főbe verte az ismert magyar lóimádó bulvárceleb a lovászát

Rendőrök vitték be Pintér Tibort, miután információk szerint verekedésig fajuló összetűzésbe keveredett az egyik alkalmazottjával.

A musical- és operettszínész, a Szigetszentmiklósi Sziget Színház és a Nemzeti Lovas Színház igazgatója közismerten imádja a lovakat. A Blikk lap úgy tudja, az egyik lovásza két nappal ezelőtt bejelentette neki, hogy szeretne felmondani.

A Tenyának becézett színész ezen valamiért annyira felhúzta magát, hogy nekiesett a férfinak és nem csupán agyba-főbe verte, de még az iratait is elvette. Ráadásul nemcsak a férfin vezette le dühét, de az alkalmazott kocsijának is nekiesett és abban is károkat okozott.

A rendőrség lopás, rongálás és testi sértés miatt indított vizsgálatot ellene.

(blikk)