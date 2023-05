960 alkalommal nem sikerült megszereznie a jogosítványát az idős nőnek, 961. próbálkozása azonban sikerrel végződött (FOTÓ+VIDEÓ)

A dél-koreai nőnek az elméleti tesztekkel gyűlt meg a baja, nem tudott elég pontot szerezni. Mint arról a New York Post portál is beszámolt, a nő hosszú távú kudarcának köszönhetően vált helyi szenzációvá, miközben egy ismert autómárka reklámjában is szerepelt.

Sa-soon, aki jelenleg a dél-koreai Szincson faluban él, 2010-ben, 69 éves korában szerezte meg a jogosítványt. Elmondása szerint hosszú évek óta szeretett volna megtanulni vezetni, hogy így támogassa otthoni zöldséges vállalkozását. .

Güney Koreli Cha Sa-soon (69), ehliyet almak için 960 defa ehliyet sınavına girdi. 5 yıl bıkmadan girdiği ehliyet sınavının sonucusunu kazandı ve ehliyetine kavuştu. Köylü ve fakir kadına Hyundai 16000$’lık bir araba hediye etti. Bir araba parası kadar ehliyet sınavına harcamış. pic.twitter.com/GkVAgHeM2m KoreGazisi (@GaziKore) December 16, 2018

A nő három éven keresztül minden nap megpróbált letenni egy írásbeli vizsgát a Jeonbunk nevű autósiskolában. Amikor hosszú idő után sikerrel járt, a gyakorlópályán és a közúti forgalomban még vizsgát kellett tennie. Azonban mindkét részben egymás után négyszer bukott meg.

A 80 éves Sa-soon 961. próbálkozásával végre sikeres vizsgát tett. Ez több mint 5 millió dél-koreai wonjába került, ami nagyjából 3500 eurót tesz ki.

"A mindennapi vizsgára járás számomra olyan volt, mintha iskolába mennék. Nagyon hiányzott ez az időszak"

– mondta a nő.

Kudarcai miatt Sa-soon helyi híresség lett, történetével felkeltette sok ember figyelmét, akik szintén jogosítványt szeretnének szerezni.